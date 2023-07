Modello assenze e richiesta permessi e nomina referente dispersione La modulistica di inizio anno

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 25 luglio 2023) Online le circolari e i documenti per i Dirigenti scolastici per avviare al meglio il prossimoscolastico. Una serie di documenti utili che sono utilizzabili autonomamente o seguendo le indicazioni contenute nel nostro corposo numero dedicato all’dell’scolastico 2023/24. Nella nostra sezione PLUS, dedicata agli abbonati alla rivista (La Dirigenza scolastica), troverete un L'articolo .