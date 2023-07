Milano | le immagini dei disastri del nubifragio estremo

A giudicare dallepreparatevi a uno show letteralmente "apocalittico" . The Weeknd sarà in Italia mercoledì 26 e giovedì 27 luglio a, all'Ippodromo La Maura: un doppio sold out che vale 160mila ...Leriprendono in tutta la sua impressionante potenza la cellula temporalesca che nella notte ha provocato danni e allagamenti a. Il nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo lombardo ...Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte su, provocando la caduta di diversi alberi e allegamenti, con tetti scoperchiati e tanta paura ... Nelle, rami spezzati e traffico ...

Le immagini del violento nubifragio su Milano, 10 minuti di paura: “È l'apocalisse” RaiNews

Numerose le segnalazioni di tetti scoperchiati con allagamenti per la grande quantità di pioggia, molti gli alberi caduti. Hanno riportato danni anche le linee dei tram.A Milano le auto fanno lo slalom tra i tanti alberi caduti sulle strade del capoluogo lombardo dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città nella notte. Le immagini sono state girate ...