Milano in ginocchio Tetti scoperchiati e alberi caduti VIDEO

(Di martedì 25 luglio 2023) AGI - Tragedia per il maltempo nell'Alta Valle Camonica, nel Bresciano: una ragazza di 16 anni che partecipava a un campo scout è morta dopo che un albero è caduto sulla tenda in cui stava dormendo, a causa di un forte temporale. Nella zona boschiva, in località Palù, all'alba sono intervenuti il Soccorso Alpino Guardia di Finanza, i soccorritori della Protezione civile e i Vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo della giovane e accompagnato a valle il gruppo, mettendolo al riparo nella palestra del paese di Corteno Golgi. Il dramma si è consumato alle 5,30 nel campo allestito da un gruppo scout provenienti da Como, nei pressi di un rifugio degli alpini. Le piogge intense accompagnati da forti venti hanno causato la caduta di un albero che ha investito una delle tende. "Voglio portare la mia totale solidarietà alla famiglia della ragazza" uccisa per la caduta di un albero, ha ...