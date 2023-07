Milano è la meta preferita dai britannici per le vacanze d’agosto 2023

Leggi su velvetmag

(Di martedì 25 luglio 2023) La ripresa del turismo non è solo un dato di fatto, ma sta raggiungendo cifre record superiori a quelle del 2019, l’anno prima della pandemia e anche a quelle dello scorso anno, in cui il coronavirus è stato superato. In primis ci sono non solo i posti di mare, ma anche le città italiane, fra queste. Questo agostogli europei hanno tanta voglia di viaggiare e godersi una meritata vacanza; secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel Jetcost le ricerche per lesono già superiori del 37% di quelle dello stesso mese nel 2019 e il 14% in più rispetto all’agosto dello scorso anno. Inoltre, gli utenti passano il 62% di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, budget e date alternative, per trovare l’offerta che meglio si adatta alle loro ...