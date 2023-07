Milano-Cortina 2026 | Malagò | “Serve realismo | è una corsa contro il tempo”

(Di martedì 25 luglio 2023) “? Sono un inguaribile ottimista, ma. È unail. Prima non sapevamo quali fossero scelte e valutazioni, oggi sappiamo quali sono le cose chiare, seppur nella loro complessità”. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni, al termine della Giunta Nazionale che si è svolta ain occasione dei Mondiali di scherma, parlando di: “Cosa mi preoccupa per l’Olimpiade? Tutto quello che non dipende da noi, uno può essere responsabile delle azioni proprie. Dipende dal cantiere, dalla ditta che deve consegnare i lavori. Noi non la possiamo gestire”. SportFace.

... come la Coppa del mondo di sci, e per manifestazioni future, indispensabile per svolgere le prestazioni che verranno richieste dalla Fondazione2026 in qualità di venue olimpica. Lo ...... con la sua Sport commission per2026 - ma anche della minoranza in consiglio comunale: e a fare da capofila sull'argomento c'è Matteo Bianchi , il candidato sindaco del centrodestra, ...Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di2026 dà il benvenuto ad un nuovo sponsor: il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC. La partnership è stata comunicata con un evento privato nella sede della Fondazione...

Milano Cortina 2026 con i ragazzi del liceo Cardano ai Mondiali di ... milanocortina2026.olympics.com

'Cosa mi preoccupa per l'Olimpiade Tutto quello che non dipende da noi' MILANO (ITALPRESS) - 'Milano Cortina 2026 Sono un inguaribile ottimista, ...Tre fondatori ordinari, il Comune di Bormio, la Provincia e la Comunità Montana Alta Valtellina, e cinque membri onorari, Sci Club Bormio, Sci Club Alta Valtellina, Unione Sportiva Bormiese, Associazi ...