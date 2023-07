Milan | UFFICIALE | rinnova un talento della Primavera

Gli ultimi dettagli burocratici, poi il colpo di mercato saràChukwueze sarà presto un giocatore del. I rossoneri stanno sistemando gli ultimi aspetti burocratici per l'esterno nigeriano, poi ci sarà il suo arrivo in città per le visite mediche ...... che vedrà affrontarsi la SquadraConcessionari BMW e la Prima SquadraSerie A ... A ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi della partnership con ACe questo rinnovo rappresenta ...Commenta per primo Rafa Leao si racconta tra passato, presente e futuro. L'attaccante portoghese delha dichiarato nelle interviste a Sky , alla Gazzetta dello Sport e al canalerossonero: 'Il rinnovo del contratto è stato un atto d'amore. Nella mia testa c'era già la decisione, ci ho ...

Rebic via dal Milan, due ipotesi per il futuro del croato: le novità sull’attaccante ormai ai margini del progetto rossonero L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Ante ...Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Biasin ha parlato anche del Milan. Di seguito la sua analisi. BIASIN – «Si discute molto del Milan e del suo stra ...