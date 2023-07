Milan | UFFICIALE | preso Jimenez dal Real Madrid

(Di martedì 25 luglio 2023) Alejandroè un nuovo giocatore del: come si apprende dal sito della Lega Serie A, è stato depositato il contratto...

... rivestendo in quel ruolo le funzioni di un pubblico, vada nel bene o nel male rispettato. alè andata bene avendo complessivamente espresso un buon gioco sia pur con un uomo in meno ...Ilha il suo nuovo attaccante:l'arrivo di Okafor dal Salisburgo che ha firmato fino al 2028. La Fiorentina annuncia Arthur.il trasferimento alla Lazio di Valentin ...Commenta per primo Ilha blindato il terzino sinistro della propria formazione primavera, il classe 2004 Andrea Bozzolan . L'annuncio è stato dato a mezzo social. IL COMUNICATO - Acè lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Andrea Bozzolan, classe 2004, fino al 30 giugno 2027.

L'allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco accoglie ufficialmente Simone Romagnoli, arriva dal Lecce a titolo definitivo ...