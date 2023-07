Milan | l'esito sull'infortunio di Messias

Per questo, per esemplificare, quando ilha acquistato Okafor (un attaccante), si è capito ... "Aspetteremo i ricorsi, entro il 29 di agosto conosceremo l'definitivo. È vero però che dopo il ...L'del campo è stata una retrocessione dopo quindici campionati consecutivi in serie A, con ... Che non riguarda tanto lo specifico del, ma in generale il modo di fare calciomercato in Italia.Entro il 29 di agosto conosceremo l'definitivo. E' chiaro che c'è anche la possibilità, dopo ... Cremonese, def.) BARI Acquisti Menez (a, svincolato) Faggi (c, svincolato) Nasti (a,) ...

Milan, risultato storico: non accadeva da 16 anni Spazio Milan

L'esterno del Milan Junior Messias ha un risentimento al retto femorale della coscia sinistra: i pochi minuti giocati pre-infortunio col Real resteranno gli unici della tournée americana, verrà rivalu ...L'estate è ormai giunta al pieno della stagione, le temperature alte non fanno sconti a nessuno, e men che meno al calciomercato (clicca qui per consultare il tabellone completo di questa sessione). T ...