Milan | Leao | “Quest’anno dobbiamo vincere un trofeo Sul numero 10 …”

Calciomercato, il sogno di: 'Voglio giocare con Mbappe'si sofferma successivamente sugli addii di Tonali e Maldini: 'Non mi aspettavo che Sandro andasse via. Non è stato facile perché ...Commenta per primo Rafasi racconta tra passato, presente e futuro. L'attaccante portoghese delha dichiarato nelle interviste a Sky , alla Gazzetta dello Sport e al canale ufficiale rossonero: 'Il rinnovo del ...Rafael, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del rinnovo coi rossoneri Rafael, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del rinnovo coi rossoneri. Le sue ...

A pochi giorni dalla gara con la Juventus, il neo numero 10 del Milan Rafael Leao è intervenuto dal ritiro rossonero ai microfoni di "Sky Sport" in merito al rinnovo di contratto e agli obiettivi per ...Il portoghese si confessa alla Gazzetta: "Il mio rinnovo è stato un atto d'amore. Mi sento un leader di un gruppo che ora è più ...