Milan | Leao picchia duro | Tonali? Il club lo ha venduto | ma | un caso

Con l'arrivo di Samuel Chukwueze, ilsale a quota sette acquisti dopo Loftus - Cheek, Reijnders, Sportiello, Romero, Pulisic e Okafor.: 'Dobbiamo vincere un trofeo, manca la Champions. Se ...... alè andata bene avendo complessivamente espresso un buon gioco sia pur con un uomo in meno accompagnata da una ferrea volontà fino al 95° quandosu passaggio del connazionale portoghese ...Intervistato da DAZN , l'attaccante delOlivier Giroud non ha nascosto le proprie ambizioni in vista dell'inizio della stagione 2023 - 24 di calcio. In particolare il bomber francese ha parlato della possibilità dei rossoneri di ...

Milan, Leao sogna: "Scudetto l'ho già vinto, ora voglio la Champions!" Tutto Napoli

Leao Milan - Rafael Leao esce allo scoperto e manda un chiaro messaggio ai fantallenatori: "Voglio segnare questo numero di gol" ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...