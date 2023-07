Milan | Leao | “Obiettivo 20-25 gol Pulisic può alzare il nostro livello”

Non è mancato un pensiero per Zlatan Ibrahimovic, che è stato il vero e proprio trascinatore del Milan in questi ultimi tre anni. Giroud ha espresso anche opinioni molto positive verso Leao,”Ha ...in concomitanza col nuovo compagno di squadra Rafael Leao, per numero di occasioni create (24) alle spalle dei brasiliani del Real Madrid Rodrygo e Vinicious. Anche la fascia destra del Milan, quindi, ...