Migranti vittime di tratta | la storia di Princess che sognava l’Europa | «Costretta a prostituirmi in Libia e in Italia»

(Di martedì 25 luglio 2023) «Sapevo del giro di prostituzione in cui finiscono le ragazze nigeriane, ma io e la mia famiglia ci siamo fidati di una vicina di casa che prometteva di farmi fare la parrucchiera in Europa e, così, è iniziato il viaggio fino in», racconta, 25enne che dalla Nigeriacome capita a tante ragazze della sua età. «Lì, però, le cose sono cambiate: mi sono prostituita per un anno, fino a raggiungere la somma necessaria ad attraversare il mare. Quando sono arrivata inho vissuto con altre ragazze e tutte le notti mi facevano prostituire. E se non trovavo clienti mi picchiavano. Poi, grazie a una ragazza brasiliana, sono riuscita a scappare». La suaè simile a quella di molte altre donnedi, ovvero di ...

...il numero di donneSono dunque in forte crescita le donne costrette a interrompere il loro viaggio verso mete europee e a stazionare a Ventimiglia, spesso rischiando di caderedi ...Le autorità della Marina sostengono che a giudicare dalla tipologia di imbarcazione, una piroga in legno, lepotrebbero essereo profughi . La rotta più pericolosa Negli ultimi ...Qui non ve n'è riferimento, come se non ci fossero rifugiati in Tunisia ma soloirregolari ... Solo che ledi questo memorandum, che saranno molto numerose, nella loro vita disgraziata ...

Nathalie è una delle tante donne che arrivano a Ventimiglia. Durante il percorso verso l'Europa è stata violentata ...Jacopo Colomba: «Vulnerabili e senza risorse economiche, le donne rischiano di essere le più a rischio di tratta. Servono risorse e servizi urgenti» ...