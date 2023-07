Migranti | amministrazione Biden fa causa al Texas

(Di martedì 25 luglio 2023) Ilè stato citato in giudizio dall’delle barriere galleggianti fatte installare dal governatore Abbott sul fiume Rio Grande per bloccare l’attraversamento deidal Messico.faalper le azioni contro iIl Dipartimento di Giustizia americano ha intentatocontro lo Stato del

... nel reatino), per arrivare a toccare la questione dell'accoglienza dei, portando l'... Il suo "L'Italia vuota" (Laterza editore, 2023) ricostruisce un processo che l'centrale ha ...Tra gli impegni rivolti all', nell'ordine del giorno, c'è quello di istituire una ...prima una nuova legge sulla Cittadinanza italiana che riconosca pieni diritti ai figli dei...... lanciato con la conferenza della Farnesina, l'idea di un dialogo "tra pari" nel rapporto con i Paesi di quella parte del continente, è assolutamente in linea con l'atteggiamento dell'...

La sfida di Abbott: un muro contro i migranti scatena una ... MeteoOrsoBianco

Da tempo chiediamo all’amministrazione comunale di proporre una seria politica di accoglienza diffusa e qualificata, al fine di governare il fenomeno evitando soluzioni disordinate e contrarie ...La casa di riposo di Forno Canavese, di proprietà della parrocchia del paese, che una volta ospitava gli anziani del paese, da due settimane ospita 52 migranti inviati dalla Prefettura di Torino. Ieri ...