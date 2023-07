Cinquenon identificati appartenenti a clandestini africani sono stati trovati nel deserto libico, al confine con la Tunisia: lo ha reso noto su Facebook il ministero dell'Interno di Tripoli. I ...Ancora altri corpi.e sopravvissuti che come fantasmi continuano a girovagare nel deserto al confine tra la ... Come a dire: "Vedete, quanto ci avete criticato suiE invece guardate i ...... un aspetto fa tremare lo sguardo: non si vede il volto della madre e della figlia,. Indubbiamente chi, personalmente, o in gruppo si implica nei traffici dei, non batterà ciglio, ...

Migranti: 5 cadaveri trovati nel deserto libico Agenzia ANSA

Cinque cadaveri non identificati appartenenti a clandestini africani sono stati trovati nel deserto libico, al confine con la Tunisia: lo ha reso noto su Facebook il ministero dell'Interno di Tripoli.L'equipaggio di un peschereccio tunisino ha fatto affondare un barcone tentando di rubare il motore ...