Migliorano le previsioni per l’economia italiana | Fmi rivede al rialzo la crescita

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 25 luglio 2023)leper l'economia, malgrado il contesto di rallentamento in corso nell'area euro e nell'economia mondiale. Il Fondo Monetario Internazionale nel suo aggiornamento al World Economic Outlook, appena pubblicato, grazie al rafforzamento dei servizi e del turismo ha rivisto alladell'Italia di 0,4 punti percentuali rispetto alle precedenrti stime di aprile portandola all'1,1% con la stima per il 2024 anch'essa aumentata di un decimo di punto allo 0,9%. Analoga revisione quest'anno, +1,0 punti percentuali, per la Spagna. Diversa la situzione della Tuttavia Germania che, a causa della debolezza della produzione manifatturiera e della contrazione economica registrata nel primo trimestre del 2023 ha visto leriviste al ribasso (0,2 ...