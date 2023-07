didel gruppo Wagner sono arrivati in Bielorussia dopo la ribellione di breve durata del gruppo: lo ha detto un gruppo di monitoraggio militare. Tra i 3.450 e i 3.650 soldati si ......di dispiegare nuove unità militari nell'est del paese per contrastare la presenza deidel ... "Stalin era un criminale di guerra responsabile della morte di centinaia didi polacchi. ...... colpevole della morte di centinaia didi polacchi. La verità storica non è discutibile'. '... Giovedì la Bielorussia ha dichiarato che iWagner hanno iniziato ad addestrare le forze ...

Migliaia di mercenari del gruppo Wagner sono arrivati in Bielorussia Globalist.it

Migliaia di mercenari del gruppo Wagner sono arrivati in Bielorussia dopo la ribellione di breve durata del gruppo: lo ha detto un gruppo di monitoraggio militare.Un attacco russo ha invece preso di mira un'infrastruttura portuale ucraina nella regione meridionale di Odessa e ha distrutto un capannone di grano. Colpite con droni iraniani infrastrutture di ...