Michelle Hunziker svela un segreto glaciale che ti lascerà senza fiato

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 25 luglio 2023) Oggi Notizie **si gode una vacanza da single in Sardegna con la sua famiglia. Ma oltre al relax in spiaggia, la showgirl ha trovato anche il tempo per sperimentare un particolare trattamento per la longevità. Insomma, sembra chestia cercando di combattere i segni del tempo in modo molto estremo!** Dopo essere stata in Costiera Amalfitana e a Cesenatico,è approdata in Sardegna per godersi una lunga pausa di relax con la sua famiglia. Questa estate è particolare per la showgirl, perché è la sua prima da single. Ma nonostante ciò, sembra chenon sia affatto sola. Come ha dichiarato lei stessa, negli anni ha seminato amore e ora sta raccogliendo i frutti. Non ha un partner al suo fianco, ma è circondata da persone che le vogliono ...