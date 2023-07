Mi ha fatto fuori | non me ne può fregar di meno | la vip si scaglia contro Pier Silvio Berlusconi

(Di martedì 25 luglio 2023) Profonde rivoluzioni a Mediaset per precisa volontà del boss,. Si parla ancora una volta dell'operazioneil trash sui suoi canali mossa dall'ad del Biscione. Operazione che ha determinato l'allontanamento di molti volti dalle reti Mediaset e il cambio nella scrittura di alcuni programmi e reality. Oltre a Barbara D'Urso, che ha lasciato l'azienda, ci sono altri vip e vippettini che non troveranno più spazio in quel di Cologno Monzese: per esempio Guendalina Tavassi, uno dei personaggi della galassia durisana, dunque Antonella Fiordelisi, Aida Nizar, Soleil Sorge, Elena Morali e Paola Caruso. Ma di nomi ce ne sono tanti altri. E di quanto sta accadendo a Mediaset, ora, ne parla proprio Guendalina Tavassi, influencer romana, la quale ha rivelato che avrebbe dovuto prendere parte alla ...

...l'esito del processo con azioni al didelle aule di tribunale. L'ordinanza comunque non vieterebbe a SBF di affermare la sua innocenza. L'avvocato di SBF sembrerebbe essere d'accordo sul...L'allarme è stato lanciato dal marito della donna, da qualche giornoinsieme all'altro figlio, con il quale si trovavano nella seconda casa in campagna . Sul caso sono partite le indagini ...... senza che queste entrino nel computo delle settimane previste nell'ambito del biennio mobile', restando quindidal plafond, ha detto Calderone, spiegando che l'intervento sarà per il 2023 e '...

Guendalina Tavassi su Pier Silvio Berlusconi: Niente più GF, ha fatto ... Fanpage.it

Non farò il GF. Se prima c’era un minimo di possibilità, ora ha fatto fuori tutte, tutte. Uno spasso. Beh, a me non me ne può fregar di meno, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto qui su Instagram ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...