Metro | Manfredi | “A Napoli la tariffa più bassa | pensiamo ad aumento”

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAsul prolungamento del trasporto pubblico e l’apertura delle nuove stazioni della Linea 1 e delle nuove lineepolitane “c’è un forte investimento per progetti importanti che richiedono anche una risposta importante. Questo ci porta anche a riflettere sul fatto che aabbiamo unaancorae per noi c’è un sacrificio importante”. Lo ha detto il sindaco diGaetanonella presentazione dei nuovi piani per il trasporto pubblico. “Ala Linea dipolitana delle Ferrovie ha un biglietto da 1.50 – ha detto– il nostro biglietto costa 1.30 e quindi il tema va analizzato per equità del servizio. Lavoriamo per dare a tutti un servizio di ...