(Di martedì 25 luglio 2023) Le previsioni del tempo fino a giovedì 27 luglio Arriva laquasi tre settimane disull’Italia, una delle ondate piùdegli ultimi anni per alcune regioni come Sardegna e Sicilia, Puglia e Calabria e città come Roma. Per quasi tutto il Paese tuttavia si può parlare di una fase rovente storica, estrema ed eccezionale.oggi si soffrirà tra Sicilia, Calabria e medio-basso adriatico con punte di 42-46 gradi. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma quindi il colmo dell’estate 2023. Purtroppo però, con tutto il calore e l’umidità accumulati da inizio luglio, idi break estivo degli ultimi giorni sono diventati dei mostri: Supercelle temporalesche, nubifragi che scaricano ...

Meteo, tregua dopo il caldo record. Al Nord ancora forti temporali Adnkronos

Al Nord: fortissimi temporali da Ovest verso Est; calo termico; venti di Foehn verso il Piemonte dal pomeriggio. Al Centro: bel tempo prevalente salvo temporali forti tra Toscana e Marche, venti di ...(Adnkronos) – Arriva la tregua dopo quasi tre settimane di caldo record sull’Italia, una delle ondate più forti degli ultimi anni per alcune regioni come Sardegna e Sicilia, Puglia e Calabria e città ...