vedi anche, martedì 48 gradi a Siracusa e forti temporali al Nord FOTOGALLERY Continua ... In serata è atteso l'arrivo di rinforzi dal Lazio e dalla, che verranno dislocati rispettivamente ...Dopo i temporali sparsi nella mattina di martedì 25 luglio, in alcune province resta codice giallo per vento e mareggiate... gialla in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche,e Trentino Alto Adige. ... La7.it - Nuova allertaper il Nord Italia . Nella notte si è scatenato un violento temporale ...

Meteo Toscana, allerta gialla per vento forte e mare mosso prolungata: dove e fino a quando LA NAZIONE

Al pomeriggio locali rovesci tra Lazio e Abruzzo, maggiori spazi di sereno sulla Toscana. In serata tempo del tutto stabile con ampi spazi di sereno su tutti i settori. Temperature minime e massime in ...Dal Nord al Sud l'Italia soffre tra nubifragi e incendi. E si registrano tre morti. Ecco la mappa delle principali criticità, a cominciare dalle regioni più colpite: Lombardia e Sicilia.