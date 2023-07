Meteo | quando finisce l’incubo delle tempeste | la profezia di Giuliacci

(Di martedì 25 luglio 2023) Dopo l’uragano che si è visto a Nord di Milano, nella giornata di lunedì, una nuova perturbazione questa notte ha portato disagio e disastri sulla città. Violente bombe d’acqua e raffiche di vento si sono scagliate sul capoluogo Lombardo. A fare i conti col mal tempo anche la showgirl Michelle Hunziker. Dopo questa enorme differenza di temperature tra Nord e Sud, il Colonnellorivela cosa succederà nei prossimi giorni. Leggi anche:, tutta la verità sul caldo: il colonnellospiazza tutti Leggi anche: Maltempo in Italia, onda anomala sulla spiaggia: bagnanti in fuga. Ladi“Questo luglio sta diventando un mese infernale. Caldissimo al Centro-Sud, ...

... intanto che l'inizio lavori e conseguente chiusura del traffico avvenga soltantosaranno ... Una serata che si annuncia in linea con ildi stagione: calda da lasciare senza fiato....4 della scorsa notte con turni 'molto pesanti' da ormai circa cinque giorni di emergenza. 25 ... come riferito in un primo tempo, ma era in sella a una motosi è trovato improvvisamente la ...... esasperando quindi l'instabilità atmosferica e la formazione delle nubi temporalesche.' 'Non solo,' - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - 'le correnti ascensionali sono molto intense, all'...

Meteo: ONDATA di CALORE STOP Ora vi diciamo quando arriverà una generale RINFRESCATA; c'è la data iLMeteo.it

Secondo uno studio condotto da Dorelan Research il 60,5% degli intervistati afferma che il sonno viene influenzato dal cambiamento di ambiente ...Circolazione atmosferica bloccata per giorni sul nostro Paese.