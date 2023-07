Meteo Milano | rami spezzati sulla strada dopo il nubifragio – Video

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) – Un violentosi è abbattuto nella notte su, provocando la caduta di diversi alberi e allegamenti, con tetti scoperchiati e tanta paura per i cittadini che dalle 4.00 del mattino hanno invaso i social per commentare un evento "mai visto prima". Nelle immagini,e traffico rallentato in Corso Lodi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.