Meteo | attenzione | cambia tutto Dal caldo estremo ai super temporali | cosa succede ora

L'rimane altissima, dice il governatore Schifani, tenuto conto che per oggi l'ondata di ... vedi anche, martedì 48 gradi a Siracusa e forti temporali al Nord FOTOGALLERY ©Ansa Continua ...... martedì 25 luglio, è attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allertanumero 108, ... se non strettamente indispensabili e, in ogni caso, prestare la massimaagli alberi. Nel ...... se non strettamente indispensabili e, in ogni caso, prestare la massimaagli alberi. Si ... martedì 25 luglio, è attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allertanumero 108, ...

Avviso Meteo: SUPERCELLE e GRANDINE GROSSA, in arrivo ... iLMeteo.it

Al mattino nubi sparse e schiarite, minima a 25 gradi. All'ora di pranzo il cielo si pulisce e torna il sereno con la massima a 33 gradi. Il sole sorge alle 5,57 e tramonta alle 20,35. Venti orientati ...Italia divisa in due: pioggia e forte vento al Nord, afa al Sud. Nuovo violento temporale nella notte su Milano e la Brianza, anche con grandine: tetti scoperchiati e alberi caduti. Un treno è stato f ...