Mese infernale | previsione da brividi di Giuliacci | cosa succede

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 luglio 2023) Un'Italia divisa in due: temporali, pioggia e grandine da un lato, caldo e afa dall'altro. Nord e Centro-Sud a confronto sono come il giorno e la notte. Questo perché - come spiega il colonnello Mariosul suo sito - ildi luglio sta diventando “” con “caldissimo al Centro-Sud” e “fenomeni estremi al Nord”. Un'estremizzazione del meteo “evidente e inequivocabile" che proprio durante l'estate, rileva, raggiunge il massimo della sua potenza. Come scrive il meteorologo, il prossimo weekend inizierà all'insegna del sole e del bel tempo grazie all'espansione dell'alta pressione africana, ma non dappertutto. L'aumento dei valori termici, infatti, si avrà al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori, con picchi ben oltre i 35 gradi. Diverso invece il meteo del settentrione della penisola: ...