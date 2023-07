Mercedes-Benz - Classe E | la rivoluzione della continuità - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di martedì 25 luglio 2023) Anche nella sua nuova generazione, laE è rimasta fedele a sé stessa in un mondo rivoluzionario. Il panorama è così cambiato che, di lei, ti rimane addosso prima di tutto la sua classicità. Per lo stile, ovvio, ma anche per la percezione degli spazi e dei volumi interni, dove l'ariosità certo non abbonda. Non è colpa sua, ma è l'effetto-portato dalla transizione (elettrica). Vediamola nei dettagli. Più mm, ma stesse proporzioni. Passo più lungo di 22 mm (ora la lunghezza totale è 4.949 mm), calandra affogata nel nero (mano tesa verso le sorelle con la spina), occhi più affilati e solito cofano importante (Cx 0,23). L'abitacolo rimane là dietro. Il bagagliaio, come consuetudine, è generoso: 540 litri dichiarati, ma sono meno (e non pochi) se la motorizzazione è ibrida plug-in (perché il ...