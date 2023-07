Meloni non rinuncia al progetto per le Europee

Leggi su agi

(Di martedì 25 luglio 2023) AGI - Avanti con l'obiettivo di costruire un'alleanza di centrodestra in vista delle elezioni. L'esito deludente di Vox e la mancata vittoria della coalizione formata con i Popolari alle elezioni politiche in Spagna non scoraggia il partito di Giorgiaad andare avanti con ildi costruire un asse di centrodestra in Europa. Anzi, i numeri che arrivano da Madrid sembrano incoraggiare questa operazione, spiegano da via della Scrofa. Se, infatti, nel voto europeo di giugno 2024, fossero confermate queste percentuali si avrebbe una "affermazione importante" con il Pp spagnolo che "aumenterebbe di più di un terzo i suoi seggi e Vox li raddoppierebbe" rispetto alla situazione attuale nell'Europarlamento.ha avuto una conversazione telefonica con Santiago Abascal già la scorsa notte, quando i ...