Emergenza incendi nel. L'Italia, in particolare la Sicilia, ma anche la Grecia e la Tunisia sono alcuni dei ... con la città circondata dalle, l'aeroporto chiuso per alcune ore, ma ...... il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato che 'siamo in guerra' con le, avvertendo ... valutando che 'la crisi climatica è già qui, si manifesterà ovunque nelcon maggiori ...... continuano la loro opera per cercare almeno di arginare l'avanzata delle, mentre prosegue l'... "Di fronte a ciò con cui l'intero pianeta si sta confrontando, in particolare ilche è ...

Mediterraneo in fiamme: roghi in Sicilia, Tunisia e Grecia - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Milano, 25 lug. (askanews) - Emergenza incendi nel Mediterraneo. L'Italia, in particolare la Sicilia, ma anche la Grecia e la Tunisia sono alcuni ...Più di 260 vigili del fuoco stanno ancora combattendo le fiamme, supportati da due elicotteri e due ... stanno flagellando altri Paesi affacciati sul Mediterraneo, un'area del globo particolarmente ...