Lo riportano ilocali. Gli oblast interessati all'allerta sono quelli della capitale e di Odessa,, Dnipropetrovsk, Poltava, Sumy, Kharkiv, Kirovohrad, Mykolaiv, Cherkassy e ...Lo riportano ilocali. Gli oblast interessati all'allerta sono quelli della capitale e di Odessa,, Dnipropetrovsk, Poltava, Sumy,Kharkiv, Kirovohrad, Mykolaiv, Cherkassy e ChernihivFor the Ukrainian, however, it would be just smoke and mirrors to cover the Ukrainian public ... In the direction of, the Ukrainian command continues to continuously direct forces to ...

Media: “Zaporizhzhia, disattivati il quarto e quinto blocco della centrale” TPI

Lo riportano i media locali. Gli oblast interessati all’allerta sono quelli della capitale e di Odessa, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Poltava, Sumy, Kharkiv, Kirovohrad, Mykolaiv, Cherkassy e ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. L'Aiea: 'Mine a Zaporizhza'. Allarme antiaereo a Kiev. LIVE ...