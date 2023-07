Mbappè | rottura col Psg? Tsunami sulla Serie A | le pesantissime conseguenze

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Il motivo per cui il valzer delle punte non è ancora cominciato è che non ci sono attaccanti sufficienti per tutte le grandi squadre d'Europa. Hanno tutte paura di rimanere senza, motivo per cui finora hanno sondato tutte le piste possibili senza percorrerne con convinzione nemmeno una. L'obiettivo è farsi trovare pronti quando Mbappé, la prima tessera del domino, si muoverà. Saranno di certo coinvolti il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Manchester United e il Chelsea, tutti club che non hanno un nove all'altezza della loro fama, ma anche di riflesso le squadre dellaA che detengono i centravanti nella lista dai top club. Juventus, Atalanta e pure Napoli hanno già raccolto numerose manifestazioni d'interesse per Vlahovic, Hojlund e Osimhen, e giustamente sparano alto: servono almeno 70-80 milioni per i primi due, oltre 150 per il campione d'Italia. ...