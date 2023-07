“Mbappé in Arabia è una mossa per far capire a tutti chi comanda davvero” Telegraph

(Di martedì 25 luglio 2023) Dalla Francia hanno già frettolosamente negato l’idea: Kyliannon ci pensa nemmeno ad andare inSaudita, preferisce farsi un anno in panchina al Psg. In realtà però la mega-offerta dell’Al-Hilal (300 milioni e rotti) ha aperto un’ulteriore breccia nelle paure del calcio europeo. Ne scrive, anche provocando un bel po’, il conservatore Oliver Brown sul. Gli arabi “sono sedotti meno dal suo mestiere che dal suo prestigio”. L’offerta “dimostra che questo è, in fondo, un gioco di potere, progettato per mostrare a quei ‘poveri’ della Premier League dove sta la vera ricchezza. Non è una tattica di offerta, ma un esercizio per far saltaregli altri fuori dall’acqua. La volgarità del denaro è evidente. Ma il significato, seacconsente a questa ultima sinecura del deserto, ...

...dello Sport del caso- Psg e delle ultime vicende uscite sui vari quotidiani francese La vicendasi arricchisce ogni giorno di nuovi capitoli. L'ultimo sembrerebbe scritto in, ...... tanto da aver accettato una clamorosa offerta arrivata dall'Saudita. L'Al Hilal, infatti, ... Cifre mostruose che però non hanno sedotto, il quale ha declinato. Lo stesso no detto dall'ad ...Invece, come quasi tutte le persone intelligenti, sa che in, seppur per un anno, interromperebbe la sua carriera, mentre a Parigi, per necessità o per non cedere all'autolesionismo, uno ...