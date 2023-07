Mbapp è sul mercato a metà prezzo!

(Di martedì 25 luglio 2023) 2023-07-24 11:17:32 Il web è in trepidazione: El giocatore più ambito del pianeta calcistico può segnare un trasferimento storico se lascia il PSG quest’estate. Il prossimo 3 agosto sarà il sesto anniversario del trasferimento più alto di un calciatore: i 222 milioni che i parigini hanno versato a Bara per Neymar Jr. Solo 28 giorni dopo ne rilasciarono altri 180 a Monaco per. Sei anni e zero Champions dopo, l’attaccante francese torna sulcon un valore reale di oltre 200 chili, anche se nel nuovo Fantasy MARCA lo si può ingaggiare per la. Sia che rimanga in Francia, sia che giochi in Spagna, Inghilterra o Italia, lo avrai entro un’offerta o una clausola. Per 60 milioni puoi anche ingaggiare Neymar per la tua squadra di Ligue 1. Il quarto trasferimento più costoso della storia, Coutinho (135 chili), ce l’hai nel ...

Che logica può avere una cifra simile In che modo le azioni di Mbappécampo potranno avvicinarsi a produrre un ritorno economico consistente Qual è il sinallagma, come direbbero i giuristi, ...... rendendo vizi da nulla le spese che le varie grandi proprietà (russe, cinesi, statunitensi e arabe) hanno via via riversatocalcio per cercare di affermarsi nel mondo. Kylian, di fatto ...Il ragazzo muorecolpo , l ' amica è in fin di vita. A rrestato per omicidio stradale, ora la ... Osimhen, Lukaku, Calhanoglu,é valgono pi ù degli F35. È immorale. Nessun italiano è valutato ...

Mbappé via a zero Guerra col Psg. E gli arabi offrono 300 milioni ilGiornale.it

Le proporzioni della trattativa per portare Mbappé nel campionato saudita sono fuori da ogni logica, perfino per gli standard a cui ci hanno abituato i club arabi controllati dal fondo Pif. Se il ...I club arabi più ricchi del pianeta, che stanno rastrellando fuoriclasse e depauperando i campionati europei, stanno acquistando come avvenne all’epoca solo stelle sul viale del tramonto Non si ...