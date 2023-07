Matt Dillon a Umbria Cinema | L' AI al cinema? Servono regole Combattiamo questa battaglia

Leggi su movieplayer

(Di martedì 25 luglio 2023) L'attore americano, che al festival diretto da Paolo Genovese a Todi ha appena ritirato un Premio Speciale, ricorda gli esordi con Coppola e racconta l'amore per ilitaliano e la sfida della regia. È stato uno degli adolescenti ribelli e dannati di Francis Ford Coppola, prima con I ragazzi della 56° strada poi con Rusty il selvaggio, ma ha frequentato anche la commedia romantica americana dove ha interpretato forse uno dei suoi ruoli più esilaranti, quello dell'investigatore Patrick "Pat" Healy in Tutti pazzi per Mary. Ha dato il volto a un serial killer per Gus Van Sant (nel cruento e censuratissimo La casa di Jack) e al poliziotto razzista del corale Crash di Paul Haggis. Oggi che il fascino del dannato lo ha lasciato agli anni '80,è un artista eclettico, …