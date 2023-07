Mateo Retegui torna in Italia? La nuova squadra e tutte le cifre Ma la classifica marcatori in Argentina…

(Di martedì 25 luglio 2023) Non solo più in Nazionale. Siamo pronti a vedere con una maglia di club,na. L’attaccante italo-argentino scovato dal ct dell’Roberto Mancini è approdato nella giornata di ieri, di mattina, nella Penisola. Adesso a mancare sono gli ultimi dettagli e poi l’ufficialità: appena arriverà quest’ultimadiventerà un nuovo giocatore del Genoa. Il giocatore nativo di San Fernando, in Argentina, vestirà la maglia con il grifone cucito sul petto e avrà modo di disputare la Serie A. Un passaggio importantissimo per il 24enne che avrà dunque modo di assaporare, non solo attraverso la maglia azzurra, il calcio europeo eno nello specifico. Con l’, ha fatto vedere buonissime cose. I movimenti innanzitutto: ...

Lo ha seguito e portato in Nazionale. Ora lo guarderà da molto più vicino. Parliamo del CT dell'Italia Roberto Mancini che avrà modo di ammirare, attaccante ormai ex Tigre e prossimo ad iniziare una nuova esperienza in Serie A con la maglia del Genoa . Il commissario tecnico della Nazionale ha parlato del centravanti italo - ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Esiste un filo 'azzurrossoblù' che legaad Alberto Gilardino. E non è solo una questione di presente ma, soprattutto, di passato. Il futuro attaccante del Genoa, ormai al perfezionamento dei dettagli l'accordo con Boca Juniors ...Partendo da Genova, dove Gilardino abbraccia, in una linea di prosecuzione ideale con Diego Alberto Milito. Facesse anche soltanto la metà del percorso del Principe, il Grifone ...

Genoa, Retegui è atterrato in Italia: 'Un sogno essere qui'. I dettagli dell'affare | Primapagina Calciomercato.com

Tutta la giornata di calciomercato di martedì 25 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A e la Serie B, ma anche sui ...Le trattative imperversano: Sarri vuole due centrocampisti e il vice Immobile, la Fiorentina deve guardarsi dall'interesse del Tottenham per Cabral, Mou spinge per Scamacca. Il punto ...