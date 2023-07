Martedì ancora rovesci e temporali | migliora da mercoledì

(Di martedì 25 luglio 2023) La formazione di una saccatura sul nord Italia a seguito del fronte atlantico giunto nella notte sarà responsabile anche nella giornata odierna del passaggio sulla nostra regione di, localmente intensi. Da domani l’allontanamento del sistema frontale e l’aumento della pressione determineranno un generalemento del tempo che garantirà giornate prevalentemente soleggiate per il resto della settimana. Le temperature dopo il calo delle ultime ore si manterranno stazionarie per tutti i prossimi giorni e su valori massimi intorno ai 30 gradi in Valpadana.25 luglio Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su bassa Valtellina, Lario e pianura nord/occidentale, nubi sul resto della regione consparsi. Nel pomeriggio ampie schiarite su tutti i settori, ma con ...

