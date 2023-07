Mario Rui verso il rinnovo | ma la Lazio pressa

(Di martedì 25 luglio 2023) Il portoghese continua a piacere allache sembra intenzionata a voler fare una mossa pur di volerselo accaparrare al più presto possibile. Il Napoli, però, cercaRui sembra viaggiarela permanenza in azzurro, nonostante il continuo pressing del suo ex allenatore Maurizio Sarri. L’allenatore toscano, infatti, lo vorrebbe con sé ora L'articolo

Ultimo allenamento per il Napoli a Dimaro prima del ritorno a casa previsto nel pomeriggio. Il programma, ora, è il seguente: rientro e il 28, venerdì, partenza per la seconda parte di ritiro a Castel ...Anche(dopo Di Lorenzo) è vicino al rinnovo e presto potrebbe toccare a Politano. Nulla si è mosso invece sul fronte di Hirving Lozano, che rischia in mancanza di un accordo con il ...Da valutare le condizioni die Lobotka. Nel pomeriggio la squadra lascia il ritiro in Val di Sole per rientrare a Napoli. Comments comments

Ultima seduta a Dimaro per la squadra di Garcia dopo l'amichevole contro la Spal. Nel pomeriggio la partenza per il ritorno a casa ...I rinnovi vanno avanti in casa Napoli, Mario Rui allungherà il contratto di un altro anno, fino al 2026, l’accordo sarà ufficializzato a Castel Di Sangro. Ieri ha dovuto ...