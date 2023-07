Marchionne uomo ruvido ma rivoluzionario | la sua eredità è preziosa

Per me Sergioè stato unche è morto sul lavoro. Cosa resta della sua eredità dopo cinque anni Secondo me l'elemento più importante è la sua eredità immateriale, ovvero un messaggio ...Per me Sergioè stato unche è morto sul lavoro. Cosa resta della sua eredità dopo cinque anni Secondo me l'elemento più importante è la sua eredità immateriale, ovvero un messaggio ...