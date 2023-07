Maneskin | Damiano parla dello sputo sul palco a Roma | Nessuna fake news | dico io la verità

(Di martedì 25 luglio 2023)David, frontman dei, si è reso protagonista di un gesto che ai fan non è piaciuto particolarmente: durante il suo ultimo concerto all'Olimpico di, il cantante della bandna avrebbe sputato sul pubblico sottostante al, suscitando la reazione di molti fan e utenti...

Ieri sera ihanno letteralmente infuocato il palco di San Siro . Dopo i due sold out all' Olimpico di ... che si è svolto per metà sotto una pioggia torrenziale , il frontman della band...stanno 'infuocando' gli stadi con concerti esplosivi che sono un mix perfetto di ... Tuttavia, a fare il giro del web è un video che ritrae il frontmanDavid mentre sputa acqua sul ...Giorgia Soleri al concerto deidopo la rottura conEcco la fotografia ed altri dettagli: "Allora, la nostra fonte è entrata al gate 9 e ha perso le tracce di Giorgia che ha ...

I Maneskin conquistano anche San Siro. Damiano scatenato scivola sul palco, ma non cade Corriere TV

Il cantante ha condiviso il video che da ore gira online, scrivendo nella didascalia "prendete nota": cosa è accaduto allo Stadio San Siro ...I Maneskin stanno "infuocando" gli stadi con concerti esplosivi che sono un mix perfetto di trasgressione e romanticismo. Giovani e ...