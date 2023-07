Mancini | 'Retegui aveva discorsi aperti con tante squadre italiane Bene che sia al Genoa anche per l'Italia'

Commenta per primo Intervistato dal Secolo XIX, il ct dell'Italia, Roberto, ha parlato anche del suo bomber italo - argentino, Mateo, trasferitosi in questi giorni al Genoa: 'Sapevo che aveva alcuni discorsi aperti con squadre in Italia e sono contento che si ...Lo ha seguito e portato in Nazionale. Ora lo guarderà da molto più vicino. Parliamo del CT dell'Italia Robertoche avrà modo di ammirare Mateo, attaccante ormai ex Tigre e prossimo ad iniziare una nuova esperienza in Serie A con la maglia del Genoa . Il commissario tecnico della Nazionale ha ...Roberto, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Primocanale anche dell'arrivo di Mateoal club più antico d'Italia. Il ct lo aveva convocato per le due ...

Mancini a Primocanale: "La Sampdoria, Retegui e mio figlio Andrea..." - Primocanale.it - Le notizie aggiorn... Primocanale

Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha parlato a "Il Secolo XIX" del colpo Retegui del Genoa e del figlio Andrea ...Cherki piace a Giuntoli per l'eventuale dopo-Chiesa: il suo contratto scadrà nel 2024 con l'Olympique Lionnais ...