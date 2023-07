Manchester United su Hojlund | Ten Hag | 'Passi avanti per l'attaccante'

Il danese è inseguito da diversi club, con ilin pole position. - foto LivePhotoSport - . pdm/red 25 - Lug - 23 10:04 . 25 luglio 2023Sofiane Amrabat potrebbe presto salutare la Fiorentina per andare in Premier League in direzioneSofiane Amrabat potrebbe presto salutare la Fiorentina per andare in Premier League in direzione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il centrocampista ha ...Saranno di certo coinvolti il Real Madrid, il Bayern Monaco, ile il Chelsea, tutti club che non hanno un nove all'altezza della loro fama, ma anche di riflesso le squadre della ...

Che l'estate della Fiorentina sarebbe stata cadenzata dalle questioni relative a Sofyan Amrabat era facile da prevedere, che a fine luglio non si sia arrivati ancora ad una decisione forse ...La trattativa tra Manchester United e Sofyan Amrabat è praticamente finita e l’accordo fra i club è sempre più vicino. Gli inglesi sono arrivati a circa 25 milioni e con l’aggiunta di alcuni bonus e i ...