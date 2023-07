Manchester United | Amrabat ha scelto | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 luglio 2023) Sofianepotrebbe presto salutare la Fiorentina per andare in Premier League in direzioneSofianepotrebbe presto salutare la Fiorentina per andare in Premier League in direzione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il centrocampista ha avuto contatti con i red devils e ha giàil suo futuro.