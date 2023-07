Mamma e figlio trovati morti in casa dopo giorni La scoperta choc sul corpo dell’uomo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 25 luglio 2023) Dramma familiare a Barletta, quartiere Barberini. Come riportato dall’Ansa due persone, madre e, sono state trovate senza vita in unache si trova in via delle Belle Arti. Laaveva 73 anni, l’uomo invece ne aveva 53 ed aveva da tempo problemi di salute. Secondo le prime informazioni giunte il decesso risalirebbe a quattro o al massimo cinquefa . Non è ancora chiaro cosa sia davvero successo, sul caso stanno indagando i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche. I militari dell’Arma stanno lavorando coordinati dal magistrato della procura di Trani, Francesco Aiello. Anche il medico dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari Antonio De Donno dovrebbe giungere a breve sul luogo del ritrovamento avvenuto oggi, martedì 25 luglio. Leggi anche: La ...