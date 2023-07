Maltempo | una scout di 16 anni muore travolta da un albero | evacuato un altro campo

(Di martedì 25 luglio 2023)in Lombardia, una ragazza di 16è morta dopo essere stata colpita da unin una Codegolo, in Val Camonica, provincia di Brescia. Sempre nel Bresciano, in Val Dorizzo, ...

Video su questo argomentodonna muore schiacciata da un albero a Lissone TMNewsIl presidente del Consiglio è intervenuta su quella che ha definito essere" situazione ... ha fatto sapere che si era già " in allerta " e che si continueranno a seguire gli sviluppi del..., Meloni: 'Oggi il giorno più impegnativo, siamo in allerta' 'Sapevamo che oggi sarebbe stata la giornata più impegnativa . Abbiamosituazione in cui si somma a temperature molto alte il ...

Meteo in Italia, oggi ancora maltempo e allerta al Nord e caldo record al Sud. DIRETTA Sky Tg24

MALTEMPO LOMBARDIA ULTIME NOTIZIE – Un temporale violentissimo ha colpito la scorsa notte Milano e gran parte della Lombardia. In tutta la regione si segnalano danni causati dalla grandine e dalla cad ...Notte da incubo al Nord per il maltempo tra temporali, grandinate e forte vento: in Val Camonica una sedicenne scout muore colpita da un albero caduto.