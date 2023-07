Maltempo | tragedia al campo scout | sedicenne uccisa nel sonno | travolta da un albero

(Di martedì 25 luglio 2023)nel bresciano a causa del, dei temporali e dei fulmini che hanno investito la Lombardia: una ragazza di 16 anni che si trovava a unè morta dopo esser stata colpita da uncaduto mentre stava dormendo in tenda a Corteno Golgi, in provincia di Brescia

... argomenta il leader SI in riferimento agli ultimi disastri del. La retromarcia non passa ... Io sono contro i fondamentalismi, anche di chi vuole un reato creando unaverbale continua ...AGI -per ilnell'Alta Valle Camonica, nel Bresciano: una ragazza di 16 anni che partecipava a un campo scout è morta dopo che un albero è caduto sulla tenda in cui stava dormendo, a causa ...Il tweet di Giorgia Meloni 'Con forte dispiacere ho appreso la tragica notizia di due incidenti dovuti al, nei quali hanno perso la vita una ragazza di 16 anni in un campo scout in provincia ...

Maltempo, tragedia sfiorata a Sulzano: un grosso albero cade sulla litoranea Giornale di Brescia

Resteranno a disposizione del comando regionale lombardo per tutta la durata delle operazioni di recupero e messa in sicurezza del territorio ...Resteranno a disposizione del comando regionale lombardo per tutta la durata delle operazioni di recupero e messa in sicurezza del territorio ...