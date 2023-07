Maltempo | stato di calamità in Lombardia e Veneto Incendi e morti al Sud

Il governatore di Regione Lombardia ha formalmente chiesto al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai ministri competenti e al capo dipartimento della Protezione Civile lodi emergenza di rilievo nazionale... avevamo appena iniziato a ripulire i macchinari che è arrivata la seconda ondata di. Un ... 'Appena èpossibile ci siamo mossi. Soprattutto dovevano raggiungere una piccola frazione di ...Poi, il sindaco ha aggiunto: "Ilmolto più forte di quello che eraprevisto: nella nostra zona non c'era allerta arancione e neppure rossa ". A sera il riassunto della giornata:...

Maltempo nella notte, Zaia: «Persone ferite e danni ingenti. Aggiornato stato di emergenza, chiediamo indennizzi per i veneti» VeronaSera

Il cambiamento climatico sta colpendo duramente tutta l'Italia. La scorsa notte, a Milano, il maltempo ha messo la città in ginocchio e sono in molti ad aver documentato le scene ...ROMA (ITALPRESS) - "Ringrazio tutto il personale dei Vigili del fuoco impegnato senza sosta in centinaia di interventi per fronteggiare la ...