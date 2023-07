Maltempo | Simiani Pd | ' destra continua a fare battute su morti e devastazioni'

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Negare l'evidenza sui cambiamenti climatici per meri interessi elettorali è grave mare a farlo quando si ha una responsabilità di governo è imperdonabile. La frequenza con cui alluvioni, siccità, ondate di calore, trombe d'aria stanno colpendo tutte le regioni del Paese non può essere più derubricato al clima stagionale tradizionale. Ogni giorno contiamo, danni eche non sono colpa del destino, come lavuole farci credere spesso con ironia, ma di processi produttivi incompatibili con la salvaguardia del pianeta e che rischiano di essere irreversibili". Lo dichiara Marco, deputato e capogruppo del Partito democratico in commissione Ambiente. "Se governo e maggioranza non prendono atto con responsabilità che il clima sta cambiando e ...

Lo dichiara Marco, capogruppo del Partito democratico in commissione Ambiente a Montecitorio.Un blitz, aggiunge Vaccari, che avrà delle conseguenze: 'Come ha detto il nostro capogruppo in commissionecambierà il nostro atteggiamento in aula e forse anche il nostro voto'.

Maltempo: Simiani (Pd), 'destra continua a fare battute su morti e ... Il Tirreno

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Negare l’evidenza sui cambiamenti climatici per meri interessi elettorali è grave ma continuare a farlo quando si ha una responsabilità di governo è imperdonabile. La freq ...Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Il colpo di mano della destra che non solo mette poche risorse nel decreto Alluvioni ma vuole addirittura gestirle in completa autonomia senza coinvolgere gli enti territo ...