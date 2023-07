Maltempo | Silvestri M5S | ' Musumeci domani venga in aula'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Questa sera sono intervenuto alla Camera per chiedere un'informativa del Ministro, incendi ed effetti climatici stanno causando vittime e feriti e noi non possiamo che essere vicini alle loro famiglie e ai loro cari. Ora il governo non perda altro tempo. Ne abbiamo già perso troppo con una convocazione del Consiglio dei Ministri a dir poco tardiva". Così il capogruppo M5S alla Camera, Francesco, su Fb.