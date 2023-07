Maltempo | Provenzano | ' Sicilia nel caos | Pd chiede informativa Musumeci e Salvini' **

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Labrucia e piangiamo le vittime. Purtroppo non è un fenomeno inatteso o straordinario, come afferma la destrana, perché arriva dopo il disastro degli incendi dell'anno scorso. Ed è il segno della mancata prevenzione, dell'incuria nella gestione del territorio, di un'isola senza governo. Un dramma che arriva dopo giorni di trasporti allo sbando. Ecco perché come Partito democratico abbiamo chiesto un'urgente al Ministroe chiediamo al Ministrodi rispondere sul disagio dei voli. Non è tempo di polemica, ma lanelè un'emergenza nazionale e il Governo deve assumersi la responsabilità". Così il deputato e membro della segreteria nazionale Pd, Peppe, ...

Lunedì 2 luglio è il giorno del Palio, in onore della Madonna di, la festa della ... Nonostante ile le forti piogge degli ultimi giorni, il Palio di Siena si farà nella splendida ...... quando il Palio in onore della Madonna diemetterà il suo insindacabile verdetto. A ... Il, oltre ad aver condizionato lo svolgimento delle consuete prove (in totale ne sono previste ...a due giorni dal Palio di Siena 2023. L'edizione dedicata alla Madonna di, in programma nel tardo pomeriggio di domenica 2 luglio (diretta tv in esclusiva su La 7), ha visto l'...

Ultimo'ora: **Maltempo: Provenzano, 'Sicilia nel caos, Pd chiede ... La Svolta

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Quello che accade in Israele è allarmante. Il governo Netanyahu sta indebolendo la democrazia e colpendo le fondamenta dello stato di diritto. Migliaia di israeliani si st ...