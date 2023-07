7): Tempesta in Lombardia, una vittima in Brianza. Paura sul volo per gli Usa. E Milano ... 20) Stellantis: Con Samsung accordo per costruiregigafactory in Usa (Il Sole 24 Ore, pag. 20). ...L'albero è caduto a causa del forteche nelle ore scorse si è abbattuto sulla Lombardia, ... Laperturbazione era annunciata dal meteo ma la violenza con cui si è abbattuta su Milano e ...AGI -vittima del, nel Bresciano. I vigili del fuoco hanno evacuato un campo scout in Val Dorizzo e uno a Cedegolo dove una ragazza di 16 anni è stata uccisa da un albero caduto. Un violento ...

Maltempo, nuova violenta tempesta su Milano e provincia nella notte | Nel Bresciano scout 16enne muore travolta da un albero TGCOM

Il maltempo devasta Milano. Un violentissimo temporale, accompagnato da scariche continue di fulmini e improvvise folate di vento, simili a downburst, ha colpito Milano e una buona parte ...Squadre dei Vigili del fuoco impegnate a spegnere le fiamme nello scalo siciliano, alcuni voli cancellati. I roghi bloccano i pompieri, morta anziana nel Palermitano. A Milano danni alle reti di Treno ...