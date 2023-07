Maltempo | nubifragi nella notte in Lombardia Palermo assediata dal fuoco | chiusi aeroporto e svincoli A29

(Di martedì 25 luglio 2023) Lo scalo aereo rimarrà chiuso fino alle ore 11. Focolai di incendi anchediscarica di Bellolampo: cittadini invitati a non conferire rifiuti per alleggerire il lavoro degli addetti impegnati nello spegnimento delle fiamme

Oggi allertaarancione in Lombardia e Veneto; gialla in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Toscana e Trentino Alto Adige. Prosegue, invece, l'emergenza caldo al Centro - ...in Brianza Già nella tarda serata di ieri nuoviavevano colpito la Brianza:... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Lombardiaa Milano, alberi abbattuti e ...

Il maltempo non si ferma, nubifragio su Cremona: "40 minuti da incubo" ilGiornale.it

(Adnkronos) – Dopo la forte ondata di maltempo di ieri, nuovo e violento nubifragio nella notte a Milano. Intorno alle 4.00 del mattino un temporale accompagnato da raffiche di vento e grandine si è i ...L'Italia è divisa in due: se al Nord il maltempo imperversa, provocando non pochi danni, al sud il caldo torrido non perdona. E la Sicilia brucia ...